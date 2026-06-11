Fragen an Oberliga-Trainer Wer gewinnt die WM, wer aus Ihrer Elf hätte mitgemusst? Mirko Bernd

Sina Ternis 11.06.2026, 09:08 Uhr

i Zehn Oberliga-Trainer, zehn verschiedene Meinungen - allerdings nicht bei jeder unserer Fragen zur WM. Svenja Wolf. anatoliycherkas - stock.adobe.co

Bevor der neue WM-Ball am Donnerstagabend rollt, haben wir die geballte Oberligakompetenz um eine Stellungnahme gebeten: Die Trainer aus dem RZ-Gebiet haben ihre Tipps abgegeben – und da taucht ein (Weltmeister-)Name ziemlich häufig auf.

Wer wird Weltmeister, wer Torschützenkönig, wer der beste Spieler des Turniers, wo landet Deutschland und wer aus dem eigenen Klub hätte eine WM-Nominierung verdient gehabt? Das haben wir die Oberliga-Trainer der „RZ-Teams“ gefragt, bei zwei Teams sind es zwei Trainer, denn beim Aufsteiger Ahrweiler BC haben der „Neue“ Christopher Theisen und der scheidende Aufstiegs-Spielertrainer Markus Pazurek unsere Fragen beantwortet.







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