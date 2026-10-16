Ein Duell ohne Geheimnisse Welches Gesicht zeigt die TuS Koblenz gegen den FCEK? Sina Ternis 16.10.2026, 08:00 Uhr

i Erst vor rund eineinhalb Wochen war es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FCEK und der TuS Koblenz (hier mit Igor Blagojevic in Gelb) gekommen. Im Pokal setzte sich die TuS auf dem Emmelshausener Kunstrasen mit 3:0 durch. Nun findet das Aufeinandertreffen in der Liga und auf dem Koblenzer Oberwerth statt. Mark Dieler

Es ist gerade einmal eineinhalb Wochen her, da gab es die Begegnung schon einmal. Im Rheinlandpokal besiegte die TuS Koblenz den FC Emmelshausen-Karbach auswärts mit 3:0, nun darf sie in der Liga auf dem heimischen Oberwerth ran.

Große Geheimnisse mit Blick auf die Stärken und Schwächen sowie die taktische Ausrichtung des Gegners, die wird es wohl nicht geben, wenn am Samstag (14 Uhr) die TuS Koblenz und der FC Emmelshausen-Karbach nur rund eineinhalb Wochen nach der Begegnung im Rheinlandpokal nun in der Fußball-Oberliga aufeinandertreffen.







Artikel teilen

Artikel teilen