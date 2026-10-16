Es ist gerade einmal eineinhalb Wochen her, da gab es die Begegnung schon einmal. Im Rheinlandpokal besiegte die TuS Koblenz den FC Emmelshausen-Karbach auswärts mit 3:0, nun darf sie in der Liga auf dem heimischen Oberwerth ran.
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Große Geheimnisse mit Blick auf die Stärken und Schwächen sowie die taktische Ausrichtung des Gegners, die wird es wohl nicht geben, wenn am Samstag (14 Uhr) die TuS Koblenz und der FC Emmelshausen-Karbach nur rund eineinhalb Wochen nach der Begegnung im Rheinlandpokal nun in der Fußball-Oberliga aufeinandertreffen.