Es kommt nicht unbedingt überraschend mit Blick auf die gemeldeten Temperaturen: Bereits drei der fürs Wochenende geplanten Testspiele mit Oberliga-Beteiligung wurden abgesagt – und es wäre genauso wenig überraschend, wenn weitere folgen würden.
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Der Fußballverband Rheinland hatte wegen der hohen Temperaturen, es sind bis zu 40 Grad gemeldet, dazu angehalten, nach Möglichkeit am Wochenende keine Spiele auszutragen, nun kommen einige der Oberligisten dieser Aufforderung nach, haben ihre eigentlich für das Wochenende geplanten Testspiele abgesagt beziehungsweise verschoben.