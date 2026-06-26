Ein Nachholtermin steht schon Wegen Hitze: TuS und Rot-Weiss sagen Tests erstmal ab Sina Ternis 26.06.2026, 08:56 Uhr

i Schon im Training war es für Tim Esten und den FC Rot-Weiss Koblenz bei der enormen Hitze darum gegangen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Diese Hitze sorgt nun dafür, dass das erste Testwochenende ein reduziertes sein wird. René Weiss

Es kommt nicht unbedingt überraschend mit Blick auf die gemeldeten Temperaturen: Bereits drei der fürs Wochenende geplanten Testspiele mit Oberliga-Beteiligung wurden abgesagt – und es wäre genauso wenig überraschend, wenn weitere folgen würden.

Der Fußballverband Rheinland hatte wegen der hohen Temperaturen, es sind bis zu 40 Grad gemeldet, dazu angehalten, nach Möglichkeit am Wochenende keine Spiele auszutragen, nun kommen einige der Oberligisten dieser Aufforderung nach, haben ihre eigentlich für das Wochenende geplanten Testspiele abgesagt beziehungsweise verschoben.







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