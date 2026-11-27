Für Freitagabend angesetzt Wegen Frost: TuS-Koblenz-Spiel in Auersmacher fällt aus Sina Ternis 27.11.2026, 10:51 Uhr

i Symbolfoto René Weiss

Das Spiel zwischen dem SV Auersmacher und der TuS Koblenz sollte am Freitagabend den Auftakt in den Oberliga-Spieltag bilden, daraus wird allerdings nichts. Die Gemeinde Kleinblittersdorf hat den Platz gesperrt. Michael Stahl hat Verständnis.

Ein wenig war das bei den gemeldeten Temperaturen und vor allem der geplanten Anstoßzeit um 19.30 Uhr zu erwarten: Die eigentlich für Freitagabend angesetzte Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem SV Auersmacher und der TuS Koblenz kann aufgrund der Witterung nicht standfinden.







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