Das Spiel zwischen dem SV Auersmacher und der TuS Koblenz sollte am Freitagabend den Auftakt in den Oberliga-Spieltag bilden, daraus wird allerdings nichts. Die Gemeinde Kleinblittersdorf hat den Platz gesperrt. Michael Stahl hat Verständnis.
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Ein wenig war das bei den gemeldeten Temperaturen und vor allem der geplanten Anstoßzeit um 19.30 Uhr zu erwarten: Die eigentlich für Freitagabend angesetzte Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem SV Auersmacher und der TuS Koblenz kann aufgrund der Witterung nicht standfinden.