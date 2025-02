Test am Wasserturm Wegen Frost: Engers tauscht Heimrecht mit Hadamar 18.02.2025, 12:27 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Für den FV Engers beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf den Auftakt in die Fußball-Oberliga. Und da gibt es eine Änderung mit Blick auf das Testspiel gegen den SV Rot-Weiß Hadamar.

Es ist das vorletzte Testspiel für den Fußball-Oberligisten FV Engers: Die Mannschaft von Coach Sascha Watzlawik spielt am Mittwoch, 19. Februar, gegen den hessischen Verbandsligisten SV Rot-Weiß Hadamar. Anders als ursprünglich geplant, findet die Partie nun im Stadion am Wasserturm in Engers statt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen