FV Engers empfängt TuS Koblenz Watzlawik freut sich auf besondere Derbyatmosphäre 28.11.2024, 16:40 Uhr

i Im Hinspiel auf dem Oberwerth gewann der FV Engers bei der TuS Koblenz vor allem dank einer überzeugenden Mentalität überraschend mit 1:0. Ein Ergebnis, das die Gastgeber auch zu Hause sofort unterschreiben würden. Foto: Wolfgang Heil/Archiv Wolfgang Heil

Engers gegen Koblenz oder Koblenz gegen Engers, das Oberliga-Derby gab es seit der Saison 18/19 neunmal - bislang ist die Bilanz absolut ausgeglichen. Doch wer hat dieses Mal die Nase vorn?

Es ist ein Spiel, auf das sich Sascha Watzlawik ganz besonders freut, nicht nur, weil er am Samstag Geburtstag hat, sondern vor allem auch, weil die Oberliga-Derbys gegen die TuS Koblenz immer eine besondere Atmosphäre mit sich bringen. So soll es auch an diesem Samstag (14 Uhr) sein, wenn die TuS bei seinem FV Engers gastiert.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen