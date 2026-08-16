Gau-Odernheim reist umsonst an Waldbrände sorgen in Wittlich für kurzfristige Absage Sina Ternis 16.08.2026, 09:59 Uhr

i Gegen 16 Uhr wurde es düster auf der Anlage in Wittlich. Die Auswirkungen eines Großbrandes sorgten dafür, dass die Partie zwischen dem gastgebenden SV Rot-Weiss und dem TSV Gau-Odernheim abgesagt werden musste. Florian Diel/TSV Gau-Odernheim

Als die Warn-Apps Alarm schlugen, war klar: Die Partie zwischen dem SV Rot-Weiss Wittlich und dem TSV Gau-Odernheim kann eigentlich nicht ausgetragen werden. Und da waren sich dann auch alle Seiten schnell einig.

Zwei Stunden vor Anpfiff der Partie seines TSV Gau-Odernheim beim SV Rot-Weiss Wittlich war Gästecoach Florian Diel auf der Anlage eingetroffen, bei Sonnenschein, Wind und „einer unerträglichen Hitze“, wie er es beschreibt. Zu diesem Zeitpunkt deutete noch nichts darauf hin, dass das Spiel wegen eines Waldbrandes am Hohen Venn in Belgien abgesagt werden muss.







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