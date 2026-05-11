Top-Spiel am Dienstagabend Vorgezogene Generalprobe für TuS Koblenz gegen FCK II Sina Ternis 11.05.2026, 14:01 Uhr

i Lukas Tuchscherer verletzte sich gegen Worms bei einer Aktion mit seinem Mitspieler Tim Thielen, wird seiner TuS Koblenz wegen einer Außenbandrisses im Sprunggelenk gegen den FCK II definitiv fehlen. Der Einsatz im Pokalfinale ist aber nicht gefährdet. Mark Dieler

Wegen des Pokalfinales am 23. Mai findet die Partie des 33. Spieltags zwischen der TuS Koblenz und dem 1. FCK II schon am Dienstagabend statt. Und die will TuS-Coach Michael Stahl mit Blick auf das Pokalfinale nutzen.

Der Spielplan der TuS Koblenz für die ausstehenden drei Partien in der Fußball-Oberliga kommt schon ein wenig kurios daher: Dreimal spielt die TuS noch auf dem heimischen Oberwerth, aber nur einmal hat sie ein echtes Heimspiel, nämlich am Dienstagabend (19 Uhr), wenn der 1.







Artikel teilen

Artikel teilen