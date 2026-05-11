Wegen des Pokalfinales am 23. Mai findet die Partie des 33. Spieltags zwischen der TuS Koblenz und dem 1. FCK II schon am Dienstagabend statt. Und die will TuS-Coach Michael Stahl mit Blick auf das Pokalfinale nutzen.
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Der Spielplan der TuS Koblenz für die ausstehenden drei Partien in der Fußball-Oberliga kommt schon ein wenig kurios daher: Dreimal spielt die TuS noch auf dem heimischen Oberwerth, aber nur einmal hat sie ein echtes Heimspiel, nämlich am Dienstagabend (19 Uhr), wenn der 1.