Rot-Weiss-Stürmer hört auf
Vor ABC-Spiel: Für Köppen ist schon wieder Schluss
Beim 3:0-Sieg gegen die Sportfreunde Eisbachtal bejubelte Enrico Köppen noch seinen Treffer. Das wird allerdings das letzte Mal
Beim 3:0-Sieg gegen die Sportfreunde Eisbachtal bejubelte Enrico Köppen noch seinen Treffer. Das wird allerdings das letzte Mal gewesen sein, denn der Stürmer steht Rot-Weiss Koblenz nicht mehr zur Verfügung.
René Weiss

Die Stürmer sind ein heißes Thema vor der Partie zwischen dem Ahrweiler BC und dem FC Rot-Weiss Koblenz am Freitag. Bei den Gastgebern hofft man auf die Rückkehr von Almir Porca, bei den Gästen kann man künftig nicht mehr auf Enrico Köppen bauen.

Lesezeit 3 Minuten
15 Punkte nach acht absolvierten Partien in der Fußball-Oberliga – das hätte Fatih Cift, Coach von Rot-Weiss Koblenz, vor der Saison sofort unterschrieben, doch bevor es am Freitagabend (19.30 Uhr) für seine Mannschaft zum Aufsteiger Ahrweiler BC geht, sagt er auch: „In der Retrospektive haben wir schon ein paar Punkte liegen lassen, vor allem bei den Unentschieden gegen den FCEK und gegen Engers.
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