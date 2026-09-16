Rot-Weiss-Stürmer hört auf Vor ABC-Spiel: Für Köppen ist schon wieder Schluss Sina Ternis 16.09.2026, 13:47 Uhr

i Beim 3:0-Sieg gegen die Sportfreunde Eisbachtal bejubelte Enrico Köppen noch seinen Treffer. Das wird allerdings das letzte Mal gewesen sein, denn der Stürmer steht Rot-Weiss Koblenz nicht mehr zur Verfügung. René Weiss

Die Stürmer sind ein heißes Thema vor der Partie zwischen dem Ahrweiler BC und dem FC Rot-Weiss Koblenz am Freitag. Bei den Gastgebern hofft man auf die Rückkehr von Almir Porca, bei den Gästen kann man künftig nicht mehr auf Enrico Köppen bauen.

15 Punkte nach acht absolvierten Partien in der Fußball-Oberliga – das hätte Fatih Cift, Coach von Rot-Weiss Koblenz, vor der Saison sofort unterschrieben, doch bevor es am Freitagabend (19.30 Uhr) für seine Mannschaft zum Aufsteiger Ahrweiler BC geht, sagt er auch: „In der Retrospektive haben wir schon ein paar Punkte liegen lassen, vor allem bei den Unentschieden gegen den FCEK und gegen Engers.







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