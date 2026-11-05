Mehr Kellerduell als am Freitagabend im Ahrweiler’ Apollonarisstadion geht im Prinzip nicht, wenn der Tabellenvorletzte und Gastgeber ABC die Sportfreunde Eisbachtal in der Oberliga empfängt. Zum Punkten verdammt sind beide Teams.
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Von Begrifflichkeiten wie „Strohhalmspiel“ oder „Trendwende“ hält Thomas Kahler gar nichts. Dabei würde die Partie seiner Sportfreunde Eisbachtal beim Ahrweiler BC am Freitagabend (19.30 Uhr) durchaus die Bezeichnung Strohhalmspiel verdienen, wenn der Tabellenvorletzte das Schlusslicht der Fußball-Oberliga empfängt.