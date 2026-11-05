Kellerduell in Ahrweiler Von Strohhalmspiel will Eisbachtals Coach nichts wissen Sina Ternis 05.11.2026, 12:00 Uhr

i Es ist drei Jahre her, dass es das Duell zwischen dem Ahrweiler BC und den Sportfreunden Eisbachtal zuletzt gab. In der Saison 2023/2024 duellierten sich beide Teams zuletzt, damals noch in der Rheinlandliga. Am Ende gewann jeweils die Heimmannschaft. Damals mit dabei: ABC-Stürmer Almir Porca (rotes Trikot), der dieses Mal allerdings fehlen dürfte. Im Gegensatz zu Thommy Brühl (links) bei den Eisbachtalern, der nach langer Verletzungspause wieder dabei ist. Damals gewann der ABC 4:1, Porca traf zum 1:0. Am Ende der Saison stieg Eisbachtal auf, Ahrweiler wurde Dritter. Nun geht’s für beide gegen den Abstieg. Martin Gausmann

Mehr Kellerduell als am Freitagabend im Ahrweiler’ Apollonarisstadion geht im Prinzip nicht, wenn der Tabellenvorletzte und Gastgeber ABC die Sportfreunde Eisbachtal in der Oberliga empfängt. Zum Punkten verdammt sind beide Teams.

Von Begrifflichkeiten wie „Strohhalmspiel“ oder „Trendwende“ hält Thomas Kahler gar nichts. Dabei würde die Partie seiner Sportfreunde Eisbachtal beim Ahrweiler BC am Freitagabend (19.30 Uhr) durchaus die Bezeichnung Strohhalmspiel verdienen, wenn der Tabellenvorletzte das Schlusslicht der Fußball-Oberliga empfängt.







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