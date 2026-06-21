Es hat lange gedauert und es war eine ganz bewusste Entscheidung: Kapitän Daniel von der Bracke bleibt der TuS Koblenz ein weiteres Jahr treu, will denen, deren Herz blau-schwarz schlägt, auch im 12. Jahr etwas zurückgeben – und den Rekord knacken.
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Lange haben die Fans der TuS Koblenz dieser Meldung entgegengefiebert, immer wieder war auf den sozialen Medien die Frage zu lesen: „Wann verlängert eigentlich Daniel von der Bracke?“ Die Antwort lautet: jetzt. Der Kapitän des Fußball-Oberligisten geht damit in seine zwölfte Spielzeit bei seiner TuS – und jagt ganz nebenbei in der kommenden Saison den Rekord seines Trainers und Kumpels Michael Stahl.