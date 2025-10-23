Eng geht’s zu an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga, wo zwischen Rang eins und Rang sechs gerade einmal zwei Punkte liegen. Auch der 1. FCK II und der FV Engers sind mittendrin – und treffen am Samstag beim Verfolgerduell aufeinander.
Zwischen Rang eins und Rang sechs liegen in der Tabelle der Fußball-Oberliga gerade einmal zwei Punkte, ganz oben reiht sich derzeit der FK Pirmasens ein, der 29 Zähler auf dem Konto und, zusammen mit Wormatia Worms auf Platz vier, ein Spiel weniger absolviert hat als die Konkurrenz.