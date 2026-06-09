Nach dem Wittlicher Aufstieg Verband zieht Konsequenzen: Spielordnung wird angepasst Sina Ternis 09.06.2026, 08:00 Uhr

i Freudentaumel bei allen, die es am Sonntag mit Rot-Weiss Wittlich gehalten haben. Der gewann das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Oberliga gegen den TB Jahn Zeiskam mit 3:2 - und das ersparte dem Regionalverband Südwest ein juristisches Nachspiel. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Es wird kein juristisches Nachspiel, aber sehr wohl eine Anpassung der Spielordnung des Regional-Verbands Südwest geben. Denn die lässt bei der Aufstiegsregelung Spielraum für Diskussionen.

Bei Lothar Renz war erst einmal Durchatmen angesagt, als das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Oberliga zwischen Rot-Weiss Wittlich und dem TB Jahn Zeiskam am Sonntagnachmittag nicht mit einem Unentschieden geendet hatte. Durch den Wittlicher 3:2-Sieg war klar, dass die Gastgeber die Dreier-Entscheidungsrunde mit einem zwei Siegen und sechs Punkten für sich entschieden hatten und in der kommenden Spielzeit in der Oberliga ...







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