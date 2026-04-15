Koblenz bezwingt Engers Überragender Tuchscherer leitet Wende für die TuS ein Sina Ternis 15.04.2026, 22:26 Uhr

i Die TuS-Defensive hatte Nils Wambach (grünes Trikot) und seinen FV Engers fast über die gesamte Spieldauer im Griff, nur einmal eben nicht, da sorgte Wambach dafür, dass Vassilios Polichronakis den Ball ins eigene Tor beförderte und den FVE in Führung brachte. Jörg Niebergall

Es war ohne Frage die beste Saisonleistung der TuS Koblenz – und die mündete in einem hochverdienten 3:1-Sieg gegen den FV Engers. Dabei hatte es zur Pause kurioserweise noch nicht danach ausgesehen.

Es war eine absolute Willensleistung, als Lukas Tuchscherer in der 89. Minute fast von der Mittellinie bis in den Strafraum zog, sich auch von Evren Akahiskali, der sein Trikot bearbeitete, nicht aus dem Tritt bringen ließ, dann den Ball quer legte auf Igor Blagojevic, der aus rund 14 Metern zum 2:1 einschob.







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