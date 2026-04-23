Autorennen mit Todesfolge U21-Spieler des 1. FCK zu fünf Jahren Haft verurteilt Sina Ternis 23.04.2026, 13:00 Uhr

i Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. (zu dpa: «51-Jähriger steht wegen Mordes am Neuen der Ex vor Gericht») +++ dpa-Bildfunk +++ David-Wolfgang Ebener/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern II wird im Aufstiegsrennen der Fußball-Oberliga auf einen Spieler verzichten müssen. Der wurde wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Spieler der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern wurde am Landgericht Köln zu fünf Jahren Haft verurteilt und steht dem Fußball-Oberligisten nicht mehr zur Verfügung. Nach Auffassung des Gerichts hatten sich er und ein Teamkollege, beide spielten damals bei der U21 des 1.







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