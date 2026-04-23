Der 1. FC Kaiserslautern II wird im Aufstiegsrennen der Fußball-Oberliga auf einen Spieler verzichten müssen. Der wurde wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
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Ein Spieler der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern wurde am Landgericht Köln zu fünf Jahren Haft verurteilt und steht dem Fußball-Oberligisten nicht mehr zur Verfügung. Nach Auffassung des Gerichts hatten sich er und ein Teamkollege, beide spielten damals bei der U21 des 1.