TuS will und muss gegen Idar Widerstände überwinden

Nach drei Wochen darf die TuS Koblenz am Samstag wieder in der Liga ran. Allerdings macht der Stahl-Elf vor dem Heimspiel gegen den SC Idar nicht nur der fehlende Rhythmus, sondern auch die dünne Personaldecke mit einem weiteren Ausfall zu schaffen.
Es ist derzeit wahrlich keine einfache Phase in der Saison für die TuS Koblenz. Der Fußball-Oberligist ist durch die Spielausfälle gegen den FK Pirmasens und den FV Diefflen weit davon entfernt, in einem normalen Rhythmus zu sein – das letzte Ligaspiel fand am 15.