1. Ligaspiel nach drei Wochen TuS will und muss gegen Idar Widerstände überwinden Sina Ternis 04.12.2025, 13:00 Uhr

i Im Hinspiel gab es für die TuS Koblenz um Karim Zeghli (Mitte) beim SC Idar-Oberstein einen deutlichen 4:1-Sieg. Gegen eine Wiederholung hätte TuS-Coach Michael Stahl nichts, hat abe auch auf dem Schirm, dass es dieses Mal deutlich enger werden könnte. Aus Gründen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nach drei Wochen darf die TuS Koblenz am Samstag wieder in der Liga ran. Allerdings macht der Stahl-Elf vor dem Heimspiel gegen den SC Idar nicht nur der fehlende Rhythmus, sondern auch die dünne Personaldecke mit einem weiteren Ausfall zu schaffen.

Es ist derzeit wahrlich keine einfache Phase in der Saison für die TuS Koblenz. Der Fußball-Oberligist ist durch die Spielausfälle gegen den FK Pirmasens und den FV Diefflen weit davon entfernt, in einem normalen Rhythmus zu sein – das letzte Ligaspiel fand am 15.







