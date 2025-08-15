Nein, die Gefahr, dass seine TuS Koblenz den SC Idar-Oberstein nach deren 0:5-Niederlage gegen Eisbachtal unterschätzen könnte, sieht Trainer Michael Stahl nicht. Der weiß nämlich sehr genau, dass es da auch noch ein anderes SC-Gesicht gibt.

Die miese Stimmung nach dem 3:2-Sieg gegen den FV Diefflen, das versichert Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, glaubhaft, hielt nur wenige Minuten an. „Da waren wir alle genervt darüber, dass wir es noch einmal unnötig eng gemacht haben.“ Und er schiebt hinterher: „Dafür sind wir eben auch alle zu sehr Sportsmänner.“ Wirklich gefährdet war der Sieg aber eigentlich nie. Die TuS ist damit fast optimal in die Saison der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gestartet, hat gegen Pirmasens und Diefflen insgesamt vier Punkte geholt. „Das hätte ich vorher sofort unterschrieben“, so Stahl. Auf den ersten Blick liest sich die Bilanz des kommenden Gegners SC Idar-Oberstein nur minimal anders, denn der SC hat vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (15 Uhr) im Idarer Haag nur einen Punkt weniger auf dem Konto.

Allerdings hat beim SC eine 0:5-Niederlage bei den Sportfreunden Eisbachtal in der Vorwoche doch für etwas länger anhaltende schlechte Stimmung gesorgt. Denn die Mannschaft von Trainer Tomasz Kakala war fast 90 Minuten lang den eigenen Ansprüchen hinterhergelaufen, hatte sich zudem krasse individuelle Fehler geleistet. „Da haben sie sicherlich nicht das Gesicht gezeigt, das sie zu zeigen in der Lage sind“, sagt Stahl und verweist auf den Idarer Sieg am ersten Spieltag gegen Engers. „Ich denke, wir sind sehr gut beraten, wenn wir uns auf dieses Gesicht vorbereiten.“

Für Stahl geht es erst einmal um die talentunabhängigen Dinge

An einem guten Tag nämlich sei der SC fähig, jedem Gegner mit seiner kompakt stehenden Defensive um Ex-Profi Kevin Krauß und seinem schnellen Umschaltspiel, das vorm gegnerischen Tor fast immer über Toptorjäger Florian Zimmer läuft, wehzutun und eine Niederlage zuzufügen. „Da sehe ich schon Parallelen zu Diefflen“, so der TuS-Coach, der hofft, dass es seiner Mannschaft auch dieses Mal gelingt, entsprechende Lösungen zu finden.

Aber erst einmal geht es aus seiner Sicht im Haag darum, die talentunabhängigen Dinge auf den Platz zu bringen, also Laufbereitschaft, Einstellung, Emotionalität und Intensität. „Ich bin mir sicher, dass es auch von deren Seite eine komplett andere Intensität als gegen Eisbachtal wird“, mutmaßt Stahl. Das bestätigt Kakala, der am Auftritt seines Teams in der Vorwoche nichts, die Reaktion unter der Woche im Training aber sehr gut fand – und davon überzeugt ist, dass das auch im Spiel gegen die TuS zu sehen sein wird.

„Wir brauchen viel mehr Möglichkeiten, um drei Tore zu machen, als andere Mannschaften. Auch gegen Diefflen hätten wir es deutlich früher entscheiden, nicht mehr so spannend machen müssen.“

TuS-Trainer Michael Stahl

„Darauf müssen wir uns vorbereiten, darauf werden wir vorbereitet sein“, sagt Stahl. Der sieht bei seiner Mannschaft gegenüber der Vorsaison und trotz namhafter Abgänge im Sommer schon einen enormen Entwicklungsschritt, der auch gegen Diefflen deutlich wurde. Hatte sich die TuS oft gegen defensiv agierende Mannschaften schwergetan, kreierte sie dieses Mal eine Vielzahl an guten Chancen, schaffte es immer wieder, Lösungen gegen die gut gestaffelt stehenden Ketten zu finden. Ein Manko gab es aber doch: die Chancenverwertung. „Wir brauchen viel mehr Möglichkeiten, um drei Tore zu machen, als andere Mannschaften. Auch gegen Diefflen hätten wir es deutlich früher entscheiden, nicht mehr so spannend machen müssen“, so der TuS-Coach.

Der wünscht sich natürlich, dass zumindest das Finden von Lösungen im Spiel nach vorne in Idar ähnlich gut sein wird, mahnt aber noch einmal an, dass es erst einmal darum gehen wird, sich in die Partie zu kämpfen, den Gegner früh zu pressen, ihm in den Zweikämpfen Paroli zu bieten und dann zum eigenen Ballbesitzfußball zu kommen. Dass seine Mannschaft, obwohl der Kader in der Breite weiterhin auf Kante genäht ist, dann die Qualität hat, auch die Idarer Abwehr vor Probleme zu stellen, davon ist Stahl überzeugt.

Der Coach hat in der Offensive für Sonntag noch mal eine Option mehr: Igor Blagojevic hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Für ihn war gegen Diefflen Denys Vyrych als zweite Spitze in die Startformation gerückt und hatte gleich mit zwei Treffern überzeugt. Ob Stahl am System mit zwei Stürmern festhält, wollte er nicht verraten – dem Koblenzer Offensivspiel scheint es jedenfalls gutgetan zu haben.