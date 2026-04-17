Stahl trifft auf Jugendverein TuS will rotieren, Eisbären müssen (eigentlich) punkten Sina Ternis 17.04.2026, 06:00 Uhr

i Im Hinspiel hatten Moritz Muth (rotes Trikot) und seine Sportfreunde Eisbachtal gegen die TuS Koblenz nicht den Hauch einer Chance. Am Ende stand eine klare 0:5-Niederlage. Nazif Tchadjei trug sich damals nicht in die Torschützenliste ein, kann aber am Samstag den nächsten Anlauf nehmen. Nach langer Verletzung findet er mehr und mehr zu alter Form. Wolfgang Heil

Eine halbe Stunde Fahrt hat die Mannschaft der TuS Koblenz am Samstag vor sich, für Trainer Michael Stahl sind’s gerade einmal acht Minuten. Die Schängel gastieren bei den Sportfreunden Eisbachtal, die noch dringend Punkte im Abstiegskampf brauchen.

Für Michael Stahl ist es fast ein Heimspiel, wenn seine TuS Koblenz am Samstag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Eisbachtal auf dem Nentershausener Kunstrasen gastiert. Gerade einmal acht Minuten Anfahrtsweg hat er von seinem Wohnort zur Spielstätte der Eisbären.







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