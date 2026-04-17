Eine halbe Stunde Fahrt hat die Mannschaft der TuS Koblenz am Samstag vor sich, für Trainer Michael Stahl sind’s gerade einmal acht Minuten. Die Schängel gastieren bei den Sportfreunden Eisbachtal, die noch dringend Punkte im Abstiegskampf brauchen.
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Für Michael Stahl ist es fast ein Heimspiel, wenn seine TuS Koblenz am Samstag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Eisbachtal auf dem Nentershausener Kunstrasen gastiert. Gerade einmal acht Minuten Anfahrtsweg hat er von seinem Wohnort zur Spielstätte der Eisbären.