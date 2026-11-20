Koblenzer empfangen kleine Elv TuS will das Positive mit ins Elversberg-Spiel nehmen Sina Ternis 20.11.2026, 10:35 Uhr

i Jesper Schlich (oranges Trikot) stand zuletzt zweimal nach Gang im Tor der TuS Koblenz, wird es auch definitiv am Sonntag gegen Elversberg II tun. Kevin Birk dürfte dann nach seiner Gehirnerschütterung wieder auf der Bank sitzen. Wolfgang Heil

Das 0:2 in Engers nagte deswegen an TuS-Koblenz-Coach Michael Stahl, weil es unnötig war, weil sich seine Mannschaft für eine starke erste und eine solide zweite Hälfte nicht belohnt hatte. Wird das am Sonntag daheim gegen Elversberg II besser?

Endet das Fußballjahr 2026 doch noch versöhnlich für die TuS Koblenz? Die empfängt am Sonntag (14 Uhr) im Stadion Oberwerth zum vorletzten Heimspiel des Jahres das Bundesliga-Reserveteam der SV Elversberg, das nach dem Aufstieg ebenfalls mit einigen Vorschusslorbeeren versehen worden war, aktuell – aber wem sagt man das bei den Schängeln – den Erwartungen hinterherhinkt.







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