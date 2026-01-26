Die TuS Koblenz verstärkt sich mit Vassilios Polichronakis, der bei einem Testspieleinsatz überzeugte. Der ehemalige griechische U18-Nationalspieler soll die Lücke des verletzten Leon Waldminghaus schließen und bringt 50 Regionalliga-Einsätze mit.
Lesezeit 1 Minute
Ganz groß dürfte der Überraschungseffekt nicht gewesen sein, aber damit kann Michael Stahl gut leben. Denn der Trainer von Fußball-Oberligist TuS Koblenz ist in erster Linie froh darüber, dass es der sportlichen Leitung um den technischen Direktor Damir Grgic und Sportvorstand Sam Graef gelungen ist, den rechten Außenverteidiger Vassilos Polichronakis zu verpflichten.