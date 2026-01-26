Vassilios Polichronakis kommt TuS verpflichtet ehemaligen Junioren-Nationalspieler Sina Ternis 26.01.2026, 14:45 Uhr

i Sportvorstand Sam Gräf (links) und der technische Direktor Damir Grgic (rechts) freuen sich, dass die Bemühungen um Vassilios Polichronakis zu einem guten Ende für die TuS Koblenz geführt haben. Mark Dieler/TuS Koblenz

Die TuS Koblenz verstärkt sich mit Vassilios Polichronakis, der bei einem Testspieleinsatz überzeugte. Der ehemalige griechische U18-Nationalspieler soll die Lücke des verletzten Leon Waldminghaus schließen und bringt 50 Regionalliga-Einsätze mit.

Ganz groß dürfte der Überraschungseffekt nicht gewesen sein, aber damit kann Michael Stahl gut leben. Denn der Trainer von Fußball-Oberligist TuS Koblenz ist in erster Linie froh darüber, dass es der sportlichen Leitung um den technischen Direktor Damir Grgic und Sportvorstand Sam Graef gelungen ist, den rechten Außenverteidiger Vassilos Polichronakis zu verpflichten.







