Die TuS Koblenz hat am fünften Spieltag die erste Niederlage kassiert und die fiel in die Kategorie heftig. Beim TSV Gau-Odernheim gab es ein 1:5 – nun muss aber der Fußballverband entscheiden, ob das Ergebnis Bestand hat.
Lesezeit 3 Minuten
Zunächst einmal zu den Fakten: Die TuS Koblenz hat ihr Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga beim TSV Gau-Odernheim und auf dem Rasenplatz in Gau-Heppenheim deutlich und verdient mit 1:5 (0:3) verloren – hatte es noch nicht einmal in Ansätzen geschafft, an die guten Leistungen der Vorwochen anzuknüpfen.