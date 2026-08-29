Hat das 1:5 Bestand? TuS verliert gegen Gau-Odernheim und legt Protest ein Sina Ternis 29.08.2026, 21:42 Uhr

i In den talentfreien Bereichen, so sah es zumindest TuS-Co-Trainerin Michelle Potthast, hatte der TSV Gau-Odernheim (hier mit Jakob Friedrich im Zweikampf mit Nam-Ju Lee) die Nase vorn. Im Ergebnis auch. Zumindest auf dem Platz- Mark Dieler

Die TuS Koblenz hat am fünften Spieltag die erste Niederlage kassiert und die fiel in die Kategorie heftig. Beim TSV Gau-Odernheim gab es ein 1:5 – nun muss aber der Fußballverband entscheiden, ob das Ergebnis Bestand hat.

Zunächst einmal zu den Fakten: Die TuS Koblenz hat ihr Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga beim TSV Gau-Odernheim und auf dem Rasenplatz in Gau-Heppenheim deutlich und verdient mit 1:5 (0:3) verloren – hatte es noch nicht einmal in Ansätzen geschafft, an die guten Leistungen der Vorwochen anzuknüpfen.







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