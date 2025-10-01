Engers siegt im Derby 2:1 TuS unterliegt: Feit wechselt mit Wambach die Wende ein 01.10.2025, 23:11 Uhr

i Jubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite. Der FV Engers (grüne Trikots) hat das Oberliga-Spitzenspiel gegen die TuS Koblenz nach zwei Toren von Nils Wambach mit 2:1 gewonnen. Mark Dieler

An Spieltag zehn musste die TuS Koblenz die erste Niederlage in der Fußball-Oberliga hinnehmen – und das ausgerechnet im Derby beim FV Engers. Dabei belohnte sich die Stahl-Elf beim 1:2 nicht für eine dominante erste Hälfte.

Als Julian Feit nach 63 Minuten seinen groß gewachsenen Stürmer Nils Wambach für Goran Naric einwechselte, gab er ihm auf den Weg, dass er arbeiten solle, dann würden sich seine Situationen schon ergeben. Und wie sie sich ergaben: 13 Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Wambach den Ausgleich, nur fünf Minuten später den Siegtreffer zum 2:1 für seinen FV Engers – und fügte damit der TuS Koblenz die erste Saisonniederlage der Fußball-Oberliga ...







