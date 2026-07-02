Die Meldung, dass das Outlet Montabaur Hauptsponsor der TuS Koblenz wird, stieß auf viel Resonanz. Parallel zur Vorstellung des neuen Trikots sprachen Outlet-Geschäftsführer Philipp Dommermuth und TuS-Präsident Christian Krey über die Zusammenarbeit.
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Es ist rund zwei Monate her, da verkündete Fußball-Oberligist TuS Koblenz etwas, das man durchaus als Coup bezeichnen kann: Das Outlet Montabaur wird künftig Haupt- und Trikotsponsor, der Vertrag ist langfristig angelegt, hieß es in der ersten Pressemitteilung.