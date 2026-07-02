Gespräch über Zusammenarbeit TuS und Outlet Montabaur wollen voneinander profitieren Sina Ternis 02.07.2026, 20:00 Uhr

i Outlet-Geschäftsführer Philipp Dommermuth (links) und TuS-Vorsitzender Christian Krey präsentieren das Trikot für die kommende Saison. Sina Ternis

Die Meldung, dass das Outlet Montabaur Hauptsponsor der TuS Koblenz wird, stieß auf viel Resonanz. Parallel zur Vorstellung des neuen Trikots sprachen Outlet-Geschäftsführer Philipp Dommermuth und TuS-Präsident Christian Krey über die Zusammenarbeit.

Es ist rund zwei Monate her, da verkündete Fußball-Oberligist TuS Koblenz etwas, das man durchaus als Coup bezeichnen kann: Das Outlet Montabaur wird künftig Haupt- und Trikotsponsor, der Vertrag ist langfristig angelegt, hieß es in der ersten Pressemitteilung.







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