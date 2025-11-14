Liveticker am Samstag TuS trifft im Stadtduell auf den FC Cosmos Koblenz Lukas Erbelding

Sina Ternis 14.11.2025, 06:00 Uhr

Das nächste Koblenzer Stadtduell steht in der Fußball-Oberliga an. Am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) empfängt die TuS Aufsteiger FC Cosmos Koblenz im Stadion Oberwerth. Ab 13.30 Uhr berichten wir in einem Liveticker von der Partie.

Für die TuS Koblenz ist das jüngste Stadtduell in der Fußball-Oberliga erst zwei Wochen her. Gegen den FC Rot-Weiss kassierte die Mannschaft von Trainer Michael Stahl eine 1:2-Niederlage. An diesem Samstag möchten es die Blau-Schwarzen gegen den FC Cosmos Koblenz besser machen.







