Das war zu wenig von den Sportfreunden Eisbachtal im Abstiegskampf: Die Wörsdörfer-Elf unterlag der TuS Koblenz, bei der Coach Michael Stahl gleich sechs neue Kräfte gebracht hatte, nicht unverdient mit 1:2.
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Eigentlich hatte Michael Stahl nach einer Stunde einen Vierfachwechsel geplant, eigentlich war es auch seine Vorgabe, dass zu diesem Zeitpunkt der Oberligapartie seiner TuS Koblenz bei den Sportfreunden Eisbachtal die auf gleich sechs Positionen gegenüber der Partie unter der Woche veränderte Mannschaft noch in Schlagdistanz zu den Gastgebern sein sollte.