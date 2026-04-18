2:1-Sieg der Koblenzer TuS tauscht sechs Spieler und gewinnt gegen Eisbachtal Sina Ternis 18.04.2026, 20:08 Uhr

i Maurice Welzel (blaues Trikot) war einer von der jungen Garde, durfte von Beginn an ran. Genau wie die anderen fünf Neuen machte er seine Sache gut. Jannis Muth (rechts), Max Olbrich und den übrigen Eisbachtalern fiel nicht allzu viel ein. Mark Dieler

Das war zu wenig von den Sportfreunden Eisbachtal im Abstiegskampf: Die Wörsdörfer-Elf unterlag der TuS Koblenz, bei der Coach Michael Stahl gleich sechs neue Kräfte gebracht hatte, nicht unverdient mit 1:2.

Eigentlich hatte Michael Stahl nach einer Stunde einen Vierfachwechsel geplant, eigentlich war es auch seine Vorgabe, dass zu diesem Zeitpunkt der Oberligapartie seiner TuS Koblenz bei den Sportfreunden Eisbachtal die auf gleich sechs Positionen gegenüber der Partie unter der Woche veränderte Mannschaft noch in Schlagdistanz zu den Gastgebern sein sollte.







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