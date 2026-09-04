Müssen die Vereine sich noch einige Zeit gedulden, bis die Spruchkammer das Urteil im Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung beim 1:5 gegen Gau-Odernheim fällt? Dazu gibt es keine klare Aussage.
Lesezeit 2 Minuten
Derzeit sammelt Heinz Müller, der Vorsitzende der Spruchkammer des Fußball-Regionalverbands Südwest, noch die Fakten zum Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung beim 1:5 in Gau-Heppenheim gegen den TSV Gau-Odernheim. Wann ein Urteil gefällt wird, das lässt er erst einmal offen.