Müller sammelt Fakten TuS-Protest: Noch ist offen, wie zeitnah Urteil fällt Sina Ternis 04.09.2026, 10:08 Uhr

i Eng ging es beim Spiel zwischen dem TSV Gau-Odernheim und der TuS Koblenz nur mit Blick auf die Platzmaße zu. Das Ergebnis war eindeutig: Die Hausherren gewannen verdient mit 5:1. Ob die Wertung Bestand hat, das entscheidet nun die Spruchkammer. Mark Dieler

Müssen die Vereine sich noch einige Zeit gedulden, bis die Spruchkammer das Urteil im Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung beim 1:5 gegen Gau-Odernheim fällt? Dazu gibt es keine klare Aussage.

Derzeit sammelt Heinz Müller, der Vorsitzende der Spruchkammer des Fußball-Regionalverbands Südwest, noch die Fakten zum Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung beim 1:5 in Gau-Heppenheim gegen den TSV Gau-Odernheim. Wann ein Urteil gefällt wird, das lässt er erst einmal offen.







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