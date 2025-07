Druck ist etwas, das Michael Stahl gut kennt. Der Trainer der TuS Koblenz unterscheidet zwischen internem und externem Druck – auch vor der am Samstag (14 Uhr) beginnenden Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, die seine Mannschaft zum Titelaspiranten FK Pirmasens führt. „Ich glaube, dass die Meisterschaft nur über den FK gehen wird“, sagt Stahl. Und zum Thema Druck sagt er: „Ich kann unsere Situation realistisch einschätzen, wir haben viele junge Spieler, deren Entwicklung wir vorantreiben wollen, aber natürlich sind wir auch ambitioniert, wollen eine ordentliche Saison spielen.“

Die macht er allerdings weder an Ergebnissen noch an Platzierungen fest – und bringt das Beispiel Pirmasens. „Wir da wollen am Ende vom Platz gehen, wollen uns sagen können, dass wir unser Spiel, unsere Leistung gezeigt haben, dann ist das schon viel Wert.“ Dass es direkt in die Vollen geht, dass die „maximale Herausforderung“ auf seine Mannschaft wartet, davor hat der TuS-Trainer natürlich Respekt, darauf freut er sich aber auch. „Das ist doch eine coole Aufgabe, danach weißt du schon, wo du stehst.“

„Du kannst mit elf guten Spielern ein gutes Spiel, aber nur selten eine gute Saison spielen.“

Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz

Er weiß auch, Stichwort „realistisch einschätzen“, sehr genau um das Leistungsniveau seiner Mannschaft, sieht in seinem Kader elf, zwölf Spieler, mit denen die TuS durchaus in der Lage sein wird, eine gewichtige Rolle in der Liga zu spielen – weiß aber eben auch, dass „du mit elf guten Spielern ein gutes Spiel, aber nur selten eine gute Saison spielen kannst“.

Stahl vergleicht die Situation bei der TuS mit der eines Bergsteigers, der kurz vorm Gipfel wieder zwei Basecamps zurück muss – und spielt damit auf die Herausforderung an, in schöner Regelmäßigkeit Abgänge von Leistungsträgern hinnehmen zu müssen und zugleich, aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel, vor allem auf junge, hungrige Spieler zu setzen und diese an die Oberliga heranzuführen.

TuS würde Phil Thielges vom 1. FC Köln gerne verpflichten

Eines dieser Talente ist sicherlich auch Phil Thielges, der im Testspiel gegen den hessischen Verbandsligisten SV Rot-Weiß Hadamar auf der rechten Seite zum Einsatz kam, allerdings noch beim 1. FC Köln unter Vertrag steht. Dort plant man allerdings für die Regionalliga nicht mit dem 19-Jährigen. Bei der TuS ist man sich eigentlich klar, dass man den Außenbahnspieler verpflichten will, allerdings „müssen wir jetzt noch mit Spieler, Berater und dem FC zu einer Lösung kommen“, sagt Stahl. Auch mit weiteren Spielern seien die TuS-Verantwortlichen aktuell im Gespräch – allerdings ist hier laut Trainer noch etwas Geduld gefragt. „Oft kommt der Transfermarkt im August noch einmal in Bewegung.“ Er weiß, dass das nicht ideal ist, schließlich müssen die Spieler dann in ein bereits bestehendes Gefüge integriert werden, sieht das aber pragmatisch und hofft, dass der Kader in der Breite noch wächst, dass vor allem in Abwehr und Angriff noch Verstärkung kommt.

Gegner Pirmasens zeigte sich in Vorbereitung in guter Form

Immerhin: Gegenüber dem Testspiel gegen Hadamar werden Masahiro Fujiwara, Damir Grgic und Daniel von der Bracke wieder zurückkehren, sodass der Koblenzer Trainer in Pirmasens zumindest personell aus dem Vollen schöpfen kann. Eine Wunschstartformation hat er auch schon im Kopf – und die wird durch die Rückkehr der drei Akteure, von denen Grgic und von der Bracke definitiv in die Startelf rücken werden, anders aussehen als gegen Hadamar.

Bei den Gastgebern hat sich im Sommer personell nicht allzu viel getan. Allerdings musste der FK den Verlust von Spielmacher Tobias Jähnicke, der wegen einer beruflichen Veränderung nicht mehr zur Verfügung stehen wird, verkraften. Dass das bislang gut gelungen ist, zeigt ein Blick auf die Vorbereitung und die Testspielergebnisse: In neun Partien gab es nur eine Niederlage. Es wird also sicherlich die von Stahl geschilderte „maximale Herausforderung“ und eine erste echte Standortbestimmung.