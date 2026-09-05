Auf allen Ebenen zu wenig TuS kommt gegen ABC nicht über torloses Remis hinaus Sina Ternis 05.09.2026, 16:27 Uhr

i Die von Damir Grgic (blaues Trikot) getretenen Freistöße waren mit das gefährlichste, was die TuS gegen einen leidenschaftlich kämpfenden Ahrweiler BC auf den Platz brachte. Insgesamt war’s deutlich zu wenig beim torlosen Remis. Wolfgang Heil

Das war nicht die Reaktion, die sich TuS-Coach Michael Stahl nach dem 1:5 gegen Gau-Odernheim erhofft, vielleicht sogar erwartet hatte: Gegen den ABC gab’s einen schwachen Auftritt und ein torloses 0:0.

Nach Abpfiff jubelte auf dem Oberwerth nur der Gast, denn der hatte sich dank eines leidenschaftlichen Auftritts ein 0:0 und damit den zweiten Punkt in der Fußball-Oberliga erkämpft. Die TuS Koblenz war mit dem Remis gegen den Ahrweiler BC verständlicherweise nicht zufrieden, musste es aber, musste vielleicht sogar froh sein, dass die Gäste nicht eine ihrer Umschaltsituationen besser genutzt und zur Führung, die an diesem Tag wohl ...







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