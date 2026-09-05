Das war nicht die Reaktion, die sich TuS-Coach Michael Stahl nach dem 1:5 gegen Gau-Odernheim erhofft, vielleicht sogar erwartet hatte: Gegen den ABC gab’s einen schwachen Auftritt und ein torloses 0:0.
Lesezeit 4 Minuten
Nach Abpfiff jubelte auf dem Oberwerth nur der Gast, denn der hatte sich dank eines leidenschaftlichen Auftritts ein 0:0 und damit den zweiten Punkt in der Fußball-Oberliga erkämpft. Die TuS Koblenz war mit dem Remis gegen den Ahrweiler BC verständlicherweise nicht zufrieden, musste es aber, musste vielleicht sogar froh sein, dass die Gäste nicht eine ihrer Umschaltsituationen besser genutzt und zur Führung, die an diesem Tag wohl ...