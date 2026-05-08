Ungeschlagenserie hält an TuS Koblenz zittert sich nach 3:0 gegen Worms zum 3:2 Sina Ternis 08.05.2026, 22:00 Uhr

i Da konnte Tobias Edinger im Wormatia-Tor nur noch hinterherschauen. Igor Blagojevic umspielte erst den Keeper, ließ anschließend noch einen Abwehrspieler stehen und schob mühelos zum 1:0 für seine TuS Koblenz ein. Am Ende stand ein 3:2. Wolfgang Heil

Das war knapper, als es zunächst aussah: Die TuS Koblenz gewann ihr Heimspiel gegen Wormatia Worms mit 3:2, hatte noch zur Pause komfortabel mit 3:0 geführt. Zwei Akteure mussten verletzt runter.

Dass es noch einmal dermaßen eng werden würde, dass die TuS bis zur 96. Minute würde zittern müssen, das war nach 45 Minuten nicht abzusehen. Die TuS Koblenz bleibt im 16. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, bezwang den VfR Wormatia Worms mit 3:2 – und das nach einem komfortabeln 3:0 zur Pause.







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