Das war knapper, als es zunächst aussah: Die TuS Koblenz gewann ihr Heimspiel gegen Wormatia Worms mit 3:2, hatte noch zur Pause komfortabel mit 3:0 geführt. Zwei Akteure mussten verletzt runter.
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Dass es noch einmal dermaßen eng werden würde, dass die TuS bis zur 96. Minute würde zittern müssen, das war nach 45 Minuten nicht abzusehen. Die TuS Koblenz bleibt im 16. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, bezwang den VfR Wormatia Worms mit 3:2 – und das nach einem komfortabeln 3:0 zur Pause.