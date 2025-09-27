Klare Sache gegen Ludwigshafen TuS Koblenz zeigt beim 5:0-Sieg erwachsenen Auftritt 27.09.2025, 17:40 Uhr

i Tabellenführung souverän verteidigt: Gegen den FC Arminia Ludwigshafen ließ die TuS Koblenz nichts anbrennen und hatte gleichvier fünffach Grund zum Jubeln. Mark Dieler

TuS Koblenz bleibt das Maß der Dinge in der Oberliga. Das 5:0 gegen Ludwigshafen war der siebte Sieg (bei zwei Remis) im neunten Spiel für die TuS, vier Punkte beträgt der Vorsprung auf die Verfolger.

Danke, danke, danke, danke, danke – bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Stadionsprecher und Publikum hatten dieses Mal eine Menge zu tun, denn gleich fünffach traf die TuS Koblenz beim Oberliga-Heimspiel ins Tor des FC Armina Ludwigshafen – und weil die TuS-Abwehr sich keine Wackler erlaubte, die Gäste-Offensive aber auch zu harmlos war, stand am Ende ein 5:0 (2:0)-Sieg für den Tabellenführer.







