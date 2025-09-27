TuS Koblenz bleibt das Maß der Dinge in der Oberliga. Das 5:0 gegen Ludwigshafen war der siebte Sieg (bei zwei Remis) im neunten Spiel für die TuS, vier Punkte beträgt der Vorsprung auf die Verfolger.
Danke, danke, danke, danke, danke – bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Stadionsprecher und Publikum hatten dieses Mal eine Menge zu tun, denn gleich fünffach traf die TuS Koblenz beim Oberliga-Heimspiel ins Tor des FC Armina Ludwigshafen – und weil die TuS-Abwehr sich keine Wackler erlaubte, die Gäste-Offensive aber auch zu harmlos war, stand am Ende ein 5:0 (2:0)-Sieg für den Tabellenführer.