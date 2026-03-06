Oberligist TuS Koblenz steht nur zweieinhalb Tage nach dem 3:0-Rheinlandpokaltriumph bereits vor der nächsten Herausforderung und reist mit müden Beinen und Köpfen zum SV Auersmacher. Das allerdings soll keinesfalls als Ausrede herhalten.
Gerade einmal zweieinhalb Tage liegen zwischen dem Weiterkommen im Rheinlandpokal-Viertelfinale am Mittwochabend und dem nächsten Spiel in der Fußball-Oberliga, wenn die TuS Koblenz am Samstag (15.30 Uhr) beim Saarlandvertreter SV Auersmacher gastiert.