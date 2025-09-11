Es läuft rund bei der TuS Koblenz, die nach sechs Partien in der Fußball-Oberliga weiter ungeschlagen ist. Damit das so bleibt, darf kein Schlendrian einkehren, das macht Coach Michael Stahl vor dem Dudenhofen-Spiel deutlich – und ist optimistisch.

Dass seine Mannschaft mittlerweile an der einen oder anderen Stelle als Titelfavorit bezeichnet wird, nimmt Michael Stahl mit einem Lächeln zur Kenntnis. Der Trainer der TuS Koblenz weiß sehr genau, dass noch ein langer Weg vor seinem Team liegt, um auch am Ende oben zu stehen. Er weiß allerdings auch, dass die aktuelle Momentaufnahme, Rang eins nach sechs Spieltagen in der Fußball-Oberliga, durchaus verdient, aber eben auch das Ergebnis harter Arbeit ist. Und zu guter Letzt weiß er, dass ein Nachlassen schnell fatal werden könnte – schon am Sonntag (14 Uhr) beim Heimspiel gegen den Aufsteiger FV Dudenhofen.

„Ich vergleiche das gerne mit einem Schneeball, der den Berg runterrollt. Der ist zu Beginn auch ganz klein, wird dann aber immer größer und irgendwann kannst du ihn nicht mehr aufhalten.“ Genau in die Situation will Stahl mit seiner Mannschaft nicht kommen und wirkt deswegen intensiv darauf ein, dass sie jeden Gegner ernst nimmt und immer an ihre Leistungsgrenze geht. Auch gegen Dudenhofen.

„Die haben als Aufsteiger noch eine gewisse Euphorie, fahren jetzt zum Tabellenführer, spielen vor vielen Zuschauer, werden genau solche Spiele als Lohn für ihren Aufstieg sehen. Ich glaube nicht, dass der Trainer da jemanden motivieren muss.“

TuS-Coach Michael Stahl über Gegner Dudenhofen

Denn auch wenn die Gäste mit nur vier Punkten als Drittletzter anreisen, unter anderem gegen Schlusslicht Arminia Ludwigshafen eine Niederlage hinnehmen mussten, erwartet der TuS-Coach einen hochmotivierten Gegner – und erklärt auch warum: „Die haben als Aufsteiger noch eine gewisse Euphorie, fahren jetzt zum Tabellenführer, spielen vor vielen Zuschauer, werden genau solche Spiele als Lohn für ihren Aufstieg sehen. Ich glaube nicht, dass der Trainer da jemanden motivieren muss.“

Aber Stahl lenkt den Blick vielmehr auf sein Team, macht deutlich, dass es wichtig sein wird, die Tabellenkonstellation komplett auszublenden, sowohl die Platzierung des Gegners als auch die eigene. In der Vorwoche beim 3:0 gegen Hertha Wiesbach gelang das nahezu perfekt, da bestand zu keiner Zeit die Gefahr, dass die Koblenzer Dinge als selbstverständlich hinnehmen. Dass die Gefahr grundsätzlich da ist, dessen ist sich Stahl bewusst. „Wir haben jetzt dreimal in Folge zu null gewonnen, da könnte man glauben, alles läuft wie geschnitten Brot. Aber so zu denken, das wäre fatal.“

Feiern mit der Kurve als Motivation für die TuS

Nur dann, wenn auch die kleinen Dinge zusammenpassten, wenn jede Woche die Mentalität, die Intensität auf den Platz gebracht werde, sei die TuS auch erfolgreich. Einen schlechten Tag, die gesteht der Coach seiner Mannschaft durchaus zu, auch wenn er hofft, dass der erst einmal ausbleibt. „Aber dafür sind wir eben alle nur Menschen. Wichtig ist, dass wir nicht aus Sorglosigkeit anders auftreten.“

Auch für seine Mannschaft sieht er Gründe, die Partie und jede folgende mit einem Höchstmaß an Motivation anzugehen. Die Verteidigung der Tabellenführung ist für ihn dabei allerdings nur nebensächlich. „Aber nach einem Spiel in die Kurve zu den Fans zu laufen und mit denen gemeinsam zu feiern, allein dafür lohnt sich doch die ganze Arbeit. Die Tabelle ist am Ende nur das Resultat dieser Arbeit.“

„Wenn wir jemanden holen, dann muss er uns in der Tiefe und in der Spitze des Kaders besser machen, wir werden nichts machen, nur um was gemacht zu haben.“

Michael Stahl zu den Transferaktivitäten

Stahl weiß auch, dass das gesamte Konstrukt auf relativ dünnem Eis gebaut ist. Gerade einmal 17 Feldspieler hat er zur Verfügung. Die TuS hatte bislang das große Glück, von größeren Verletzungssorgen verschont geblieben zu sein. Das ist auch weiterhin so. Lediglich Tim Thielen stand zuletzt einige Wochen nicht zur Verfügung, kämpft sich aber langsam wieder ans Team heran, dürfte allerdings für Sonntag noch keine Option sein. Zu solchen mausern sich indes mehr und mehr die Nachwuchsspieler Konrad Cornelius und Maximilian Buchheit, die beide in Wiesbach zum Einsatz kamen – und die die Zukunft des TuS werden sollen.

Die Suche nach einem Stürmer haben Stahl und die Vereinsverantwortlichen deswegen aber noch nicht abgeschrieben, auch wenn es weiterhin keine Neuigkeiten gibt. Lose Gespräche, darauf reduzieren sich die Bemühungen aktuell. Und eins macht der Trainer deutlich: „Wenn wir jemanden holen, dann muss er uns in der Tiefe und in der Spitze des Kaders besser machen, wir werden nichts machen, nur um was gemacht zu haben.“