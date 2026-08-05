Zwei Saarland-Teams gibt es zum Oberliga-Auftakt für die TuS Koblenz. Der Trip ins Nachbar-Bundesland am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen Elversberg II war schon erfolgreich, nun soll daheim gegen Auersmacher nachgelegt werden.
Lesezeit 3 Minuten
Es wäre ein Mäkeln auf hohem Niveau, das weiß auch Michael Stahl, wenn er irgendwas am Auftritt seiner TuS Koblenz bei der SV Elversberg II kritisieren würde. Schließlich hatte seine Mannschaft bei einer der großen Wundertüten der Fußball-Oberliga mit 2:0 gewonnen – und damit den Grundstein für einen guten Saisonstart gelegt.