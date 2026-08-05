Damir Grgic wieder dabei TuS Koblenz will bei Heimdebüt gegen SVA nachlegen Sina Ternis 05.08.2026, 16:09 Uhr

i Am letzten Spieltag vor der Sommerpause hatte TuS-Defensivakteur Damir Grgic (Bildmitte) Gelb-Rot gesehen, war deswegen am ersten Spieltag bei der SV Elversberg II gesperrt. Am Freitagabend daheim gegen Auersmacher wird er wieder mitmischen können. Wolfgang Heil

Zwei Saarland-Teams gibt es zum Oberliga-Auftakt für die TuS Koblenz. Der Trip ins Nachbar-Bundesland am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen Elversberg II war schon erfolgreich, nun soll daheim gegen Auersmacher nachgelegt werden.

Es wäre ein Mäkeln auf hohem Niveau, das weiß auch Michael Stahl, wenn er irgendwas am Auftritt seiner TuS Koblenz bei der SV Elversberg II kritisieren würde. Schließlich hatte seine Mannschaft bei einer der großen Wundertüten der Fußball-Oberliga mit 2:0 gewonnen – und damit den Grundstein für einen guten Saisonstart gelegt.







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