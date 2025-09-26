Aller guten Dinge sind vier? Das jedenfalls würde sich Michael Stahl wünschen: Seine TuS Koblenz fängt am Samstag in der Oberliga den FC Arminia Ludwigshafen und will die starke Heimserie fortsetzen.
Drei Heimspiele hat die TuS Koblenz bislang in der Fußball-Oberliga ausgetragen, dreimal ging sie als Sieger vom Platz, dreimal waren die Gegner solche, die vorrangig den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben haben, dreimal war die Herangehensweise die, die Balance hinzubekommen, gegen eine defensiv agierende Mannschaft nach vorne Lösungen zu finden und gleichzeitig selbst eine ordentliche Restabsicherung hinzubekommen.