Stahl-Elf gegen Ludwigshafen TuS Koblenz will an selbstgesetzte Messlatte ranreichen 26.09.2025, 04:00 Uhr

i Auch wenn es am Ende für Tomoya Kurogi (gelbes Trikot, am Ball) und seine TuS Koblenz beim 0:0 gegen den SV Gonsenheim keinen Sieg zu bejubeln gab, war Coach Michael Stahl zufrieden mit dem Spiel - und sieht am Samstag daheim gegen Ludwigshafen eine ganz andere Partie auf sein Team zukommen. Mark Dieler

Aller guten Dinge sind vier? Das jedenfalls würde sich Michael Stahl wünschen: Seine TuS Koblenz fängt am Samstag in der Oberliga den FC Arminia Ludwigshafen und will die starke Heimserie fortsetzen.

Drei Heimspiele hat die TuS Koblenz bislang in der Fußball-Oberliga ausgetragen, dreimal ging sie als Sieger vom Platz, dreimal waren die Gegner solche, die vorrangig den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben haben, dreimal war die Herangehensweise die, die Balance hinzubekommen, gegen eine defensiv agierende Mannschaft nach vorne Lösungen zu finden und gleichzeitig selbst eine ordentliche Restabsicherung hinzubekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen