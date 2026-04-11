Da wäre definitiv mehr drin gewesen für die TuS Koblenz. Weil die ihre Chancen nach dem Führungstreffer aber nicht nutzte, rächte sich das – und am Ende stand beim FC Arminia Ludwigshafen nur ein 1:1.
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Eigentlich war genau das passiert, was sich Michael Stahl für seine TuS Koblenz beim Auswärtsspiel beim FC Arminia Ludwigshafen gewünscht hatte: Seine Mannschaft war in Führung gegangen – und das deutlich vor der 80. Minute. Dass es im Oberliga-Duell bei abstiegsbedrohten Arminen dennoch nur zu einem 1:1 (0:0) reichte, dafür gab es Gründe, die Stahl mit einem „Das nervt mich“ kommentierte.