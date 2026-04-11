Remis in Ludwigshafen TuS Koblenz versäumt das zweite Tor und spielt nur 1:1 Sina Ternis 11.04.2026, 17:32 Uhr

i Nazif Tchadjei (gelbes Trikot, hier in der Partie gegen den FK Pirmasens) ist bei den Schängeln nach langer Verletzungspause wieder zurück. Daran, dass seine TuS Koblenz beim FC Arminia Ludwigshafen nur 1:1 spielte, konnte er allerdings auch nichts änern. Mark Dieler

Da wäre definitiv mehr drin gewesen für die TuS Koblenz. Weil die ihre Chancen nach dem Führungstreffer aber nicht nutzte, rächte sich das – und am Ende stand beim FC Arminia Ludwigshafen nur ein 1:1.

Eigentlich war genau das passiert, was sich Michael Stahl für seine TuS Koblenz beim Auswärtsspiel beim FC Arminia Ludwigshafen gewünscht hatte: Seine Mannschaft war in Führung gegangen – und das deutlich vor der 80. Minute. Dass es im Oberliga-Duell bei abstiegsbedrohten Arminen dennoch nur zu einem 1:1 (0:0) reichte, dafür gab es Gründe, die Stahl mit einem „Das nervt mich“ kommentierte.







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