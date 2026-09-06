Von Beginn an war es der Wunsch von TuS-Coach Michael Stahl, dass noch ein Stürmer kommt. Der ist nun da, muss seine Torjägerqualitäten in der Oberliga aber erst noch unter Beweis stellen. Bei der TuS traut man ihm das durchaus zu.
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Als klassische Win-win-Situation bezeichnet Michael Stahl den kurzfristigen Transfer seiner TuS Koblenz, der noch am Deadline-Day eingetütet wurde: Vom Regionalligisten Bremer SV kommt der Offensivakteur Garry Onyejelem. Der 1,90 große Kanadier konnte aufgrund verschärfter Spielberechtigungsanforderungen nicht in Bremen spielen – da die Anforderungen in der Oberliga geringere sind, war ein kurzfristiger Wechsel zur TuS allerdings möglich.