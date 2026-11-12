Durchlief die Feyenoord-Jugend TuS Koblenz verpflichtet Ex-Junioren-Nationalspieler Sina Ternis 12.11.2026, 11:00 Uhr

i Der ehemalige niederländische Junioren-Nationalspieler Denzel Owusa (Mitte) wechselt mit sofortiger Wirkung zur TuS Koblenz – zur Freude von Sportvorstand Sam-Vincent Graef (links) und dem Technischen Direktor Damir Grgic. Mark Dieler /TuS Koblenz

Die TuS Koblenz hat den defensiv vielseitig einsetzbaren Niederländer Denzel Owusu verpflichtet. Dessen Vita liest sich durchaus beeindruckend, auch wenn seine Karriere zuletzt etwas ins Stocken geraten war.

Ohne Frage, Michael Stahl würde in der aktuellen Situation, in der seiner TuS Koblenz vor allem das Toreschießen schwerfällt, gerne den einen Stürmer verpflichten, der Unterschiedsspieler und Torgarant in Personalunion ist. „Aber das geben unsere Mittel aktuell einfach nicht her“, sagt der Coach des Fußball-Oberligisten – und freut sich deswegen, dass an anderer Stelle eine durchaus vakante Position mit einem Blitz-Neuzugang besetzt werden ...







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