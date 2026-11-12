Die TuS Koblenz hat den defensiv vielseitig einsetzbaren Niederländer Denzel Owusu verpflichtet. Dessen Vita liest sich durchaus beeindruckend, auch wenn seine Karriere zuletzt etwas ins Stocken geraten war.
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Ohne Frage, Michael Stahl würde in der aktuellen Situation, in der seiner TuS Koblenz vor allem das Toreschießen schwerfällt, gerne den einen Stürmer verpflichten, der Unterschiedsspieler und Torgarant in Personalunion ist. „Aber das geben unsere Mittel aktuell einfach nicht her“, sagt der Coach des Fußball-Oberligisten – und freut sich deswegen, dass an anderer Stelle eine durchaus vakante Position mit einem Blitz-Neuzugang besetzt werden ...