Ein Abgang mit Tränen TuS Koblenz und Karim Zeghli: eine Liebesgeschichte Sina Ternis 01.06.2026, 14:25 Uhr

i Ein Bild, das mehr sagt als Worte: Nach der Niederlage im Pokalfinale tröstet Michael Stahl (links) seinen Außenverteidiger Karim Zeghli, der vor der Fankurve steht und weint. Timo Martin/TuS Koblenz

Zwei Jahre lang trug Karim Zeghli das Trikot der TuS Koblenz, spielte sich schnell in die Herzen von Fans, Mitspielern und Trainer(n). Nun ist die Zeit zu Ende – und beide Seiten blicken mit viel Wehmut zurück. Aber die Tür schließt sich nicht ganz.

Nach der Partie gegen den FC Cosmos Koblenz wurde es noch einmal emotional aufseiten der TuS Koblenz. Denn obwohl die beim letzten Spiel der Oberliga-Saison die Gastmannschaft im Stadion Oberwerth war, nutzten die Verantwortlichen die Gelegenheit, um die Spieler zu verabschieden, die sich zur neuen Saison einem anderen Verein anschließen werden.







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