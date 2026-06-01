Ein Abgang mit Tränen
TuS Koblenz und Karim Zeghli: eine Liebesgeschichte
Ein Bild, das mehr sagt als Worte: Nach der Niederlage im Pokalfinale tröstet Michael Stahl (links) seinen Außenverteidiger Kari
Ein Bild, das mehr sagt als Worte: Nach der Niederlage im Pokalfinale tröstet Michael Stahl (links) seinen Außenverteidiger Karim Zeghli, der vor der Fankurve steht und weint.
Timo Martin/TuS Koblenz

Zwei Jahre lang trug Karim Zeghli das Trikot der TuS Koblenz, spielte sich schnell in die Herzen von Fans, Mitspielern und Trainer(n). Nun ist die Zeit zu Ende – und beide Seiten blicken mit viel Wehmut zurück. Aber die Tür schließt sich nicht ganz.

Lesezeit 5 Minuten
Nach der Partie gegen den FC Cosmos Koblenz wurde es noch einmal emotional aufseiten der TuS Koblenz. Denn obwohl die beim letzten Spiel der Oberliga-Saison die Gastmannschaft im Stadion Oberwerth war, nutzten die Verantwortlichen die Gelegenheit, um die Spieler zu verabschieden, die sich zur neuen Saison einem anderen Verein anschließen werden.

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