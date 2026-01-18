Komplettwechsel zur Pause TuS Koblenz: Testspieler trifft bei 4:3-Testspielsieg Sina Ternis 18.01.2026, 17:42 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Zwei Halbzeiten, zwei unterschiedliche Teams: Die TuS Koblenz gewann ihren ersten Test bei Hessenligist TuBa Pohlheim mit 4:3. Einer der Torschützen war ein Spieler, den der Oberligist gerne verpflichten würde.

Die TuS Koblenz hat ihr erstes Testspiel der Wintervorbereitung mit 4:3 beim Tabellenfünften der Hessenliga, TuBa Pohlheim, mit 4:3 (4:0) gewonnen – und setzte dabei mit Vasilios Polichronakis auch einen Testspieler ein, der das zwischenzeitliche 4:0 für den Fußball-Oberligisten markierte.







Artikel teilen

Artikel teilen