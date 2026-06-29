Kurzfristiger neuer Termin TuS Koblenz testet Dienstagabend gegen 1. FC Köln II Sina Ternis 29.06.2026, 18:36 Uhr

i Bislang gab's nur Trainingseinheiten für die TuS Koblenz. Das ändert sich in dieser Woche, in der zwei hochkarätige Tests anstehen. Mark Dieler

Es hat ein wenig länger gedauert als ursprünglich geplant, jetzt geht es aber so richtig los für die TuS Koblenz. In dieser Woche wartet erst ein Test gegen Regionalligist 1. FC Köln II, dann geht’s gegen Drittligist SC Fortuna Köln.

Im ersten Anlauf war der eigentlich terminierte Test gegen den Regionalligisten 1. FC Köln II noch der Hitze zum Opfer gefallen, nun haben sich beide Mannschaften auf einen neuen Anstoßtag geeinigt: Der Fußball-Oberligist TuS Koblenz trifft relativ spontan am Dienstagabend, 30.







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