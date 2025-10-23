Personalmisere als Chance
TuS Koblenz reist zum Spitzenspiel nach Worms
Gegen Worms wird Lukas Tuchscherer seiner TuS Koblenz nach der Roten Karte aus der Partie beim FC Emmelshausen-Karbach noch fehlen. Er ist damit einer von mindestens drei Stammspielern, die Coach Michael Stahl ersetzen muss.
Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Die einen verpflichten einen National-, die anderen einen unbekannten Nachwuchsspieler, der sich beweisen will. Und doch sind die Ambitionen bei Wormatia Worms und TuS Koblenz vor dem Oberligaduell am Samstag ähnliche. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Schicksal hadern, das wäre eine Möglichkeit, um der aktuell durchaus schwierigen Situation zu begegnen. Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, hat sich vor dem Spitzenspiel der Fußball-Oberliga am Samstag (14 Uhr) beim VfR Wormatia Worms aber für einen anderen Weg entschieden: Er begreift sie als Chance, vor allem für die Spieler, die unter anderen Voraussetzungen vielleicht nicht zu so viel Einsatzzeit gekommen wären.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport

Top-News aus dem Sport