Die einen verpflichten einen National-, die anderen einen unbekannten Nachwuchsspieler, der sich beweisen will. Und doch sind die Ambitionen bei Wormatia Worms und TuS Koblenz vor dem Oberligaduell am Samstag ähnliche.
Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Schicksal hadern, das wäre eine Möglichkeit, um der aktuell durchaus schwierigen Situation zu begegnen. Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, hat sich vor dem Spitzenspiel der Fußball-Oberliga am Samstag (14 Uhr) beim VfR Wormatia Worms aber für einen anderen Weg entschieden: Er begreift sie als Chance, vor allem für die Spieler, die unter anderen Voraussetzungen vielleicht nicht zu so viel Einsatzzeit gekommen wären.