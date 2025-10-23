Personalmisere als Chance TuS Koblenz reist zum Spitzenspiel nach Worms 23.10.2025, 06:00 Uhr

i Gegen Worms wird Lukas Tuchscherer seiner TuS Koblenz nach der Roten Karte aus der Partie beim FC Emmelshausen-Karbach noch fehlen. Er ist damit einer von mindestens drei Stammspielern, die Coach Michael Stahl ersetzen muss. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Die einen verpflichten einen National-, die anderen einen unbekannten Nachwuchsspieler, der sich beweisen will. Und doch sind die Ambitionen bei Wormatia Worms und TuS Koblenz vor dem Oberligaduell am Samstag ähnliche.

Mit dem Schicksal hadern, das wäre eine Möglichkeit, um der aktuell durchaus schwierigen Situation zu begegnen. Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, hat sich vor dem Spitzenspiel der Fußball-Oberliga am Samstag (14 Uhr) beim VfR Wormatia Worms aber für einen anderen Weg entschieden: Er begreift sie als Chance, vor allem für die Spieler, die unter anderen Voraussetzungen vielleicht nicht zu so viel Einsatzzeit gekommen wären.







