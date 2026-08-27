„Chefs“ Potthast und Güngörmüs
TuS Koblenz reist ohne Trainer Stahl nach Rheinhessen
Michelle Potthast übernimmt am Samstag beim Gastspiel beim TSV Gau-Odernheim zusammen mit Ferhan Güngörmüs das Kommando, weil Tr
Michelle Potthast übernimmt am Samstag beim Gastspiel beim TSV Gau-Odernheim zusammen mit Ferhan Güngörmüs das Kommando, weil Trainer Michael Stahl aus privaten Gründen verhindert ist.
Mark Dieler

Kann die TuS Koblenz ihre Siegesserie am Samstag beim TSV Gau-Odernheim fortsetzen? Nach drei Siegen in der Oberliga und einem im Rheinlandpokal kommt jetzt eine Aufgabe, die durchaus herausfordernd werden dürfte. 

Lesezeit 3 Minuten
Ohne Coach Michael Stahl tritt die TuS Koblenz am Samstag ihre Reise zum Auswärtsspiel beim TSV Gau-Odernheim an – der allerdings wird wegen der schwierigen Bedingungen auf dem eigenen Rasen wieder ausweichen müssen, die Partie wird um 15.30 Uhr in Gau-Heppenheim angepfiffen.
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