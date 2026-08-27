„Chefs“ Potthast und Güngörmüs TuS Koblenz reist ohne Trainer Stahl nach Rheinhessen Sina Ternis 27.08.2026, 16:00 Uhr

i Michelle Potthast übernimmt am Samstag beim Gastspiel beim TSV Gau-Odernheim zusammen mit Ferhan Güngörmüs das Kommando, weil Trainer Michael Stahl aus privaten Gründen verhindert ist. Mark Dieler

Kann die TuS Koblenz ihre Siegesserie am Samstag beim TSV Gau-Odernheim fortsetzen? Nach drei Siegen in der Oberliga und einem im Rheinlandpokal kommt jetzt eine Aufgabe, die durchaus herausfordernd werden dürfte.

Ohne Coach Michael Stahl tritt die TuS Koblenz am Samstag ihre Reise zum Auswärtsspiel beim TSV Gau-Odernheim an – der allerdings wird wegen der schwierigen Bedingungen auf dem eigenen Rasen wieder ausweichen müssen, die Partie wird um 15.30 Uhr in Gau-Heppenheim angepfiffen.







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