Kann die TuS Koblenz ihre Siegesserie am Samstag beim TSV Gau-Odernheim fortsetzen? Nach drei Siegen in der Oberliga und einem im Rheinlandpokal kommt jetzt eine Aufgabe, die durchaus herausfordernd werden dürfte.
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Ohne Coach Michael Stahl tritt die TuS Koblenz am Samstag ihre Reise zum Auswärtsspiel beim TSV Gau-Odernheim an – der allerdings wird wegen der schwierigen Bedingungen auf dem eigenen Rasen wieder ausweichen müssen, die Partie wird um 15.30 Uhr in Gau-Heppenheim angepfiffen.