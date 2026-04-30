Partnerschaft ab Sommer
TuS Koblenz präsentiert neuen Haupt- und Trikotsponsor
Aytac Aspar (von links) vom Outlet Montabaur, TuS-Präsident Christian Krey, Outlet-Geschäftsführer Philipp Dommermuth und TuS-Vi
Aytac Aspar (von links) vom Outlet Montabaur, TuS-Präsident Christian Krey, Outlet-Geschäftsführer Philipp Dommermuth und TuS-Vizepräsident Nils Lappahn freuen sich auf die Zusammenarbeit.
Xenia Schumskich

Die Partnerschaft mit Leben füllen, das wollen die TuS Koblenz und das Outlet in Montabaur. Beide Seiten haben eine auf Langfristigkeit ausgelegte Zusammenarbeit vereinbart, das Outlet wird ab Sommer neuer Haupt- und Trikotsponsor. 

Lesezeit 2 Minuten
Die TuS Koblenz kann zur neuen Spielzeit einen neuen Haupt- und Trikotsponsor präsentieren: das Outlet Montabaur. Beide Seiten haben sich auf eine langfristig angelegte und strategische Partnerschaft geeinigt, die in den kommenden Jahren auf unterschiedliche Weise mit Inhalt gefüllt werden soll, beispielsweise mit Aktionen der TuS in Montabaur, aber auch mit gezielten Angeboten für TuS-Fans, „sowie weitere Formate, die die enge Verbindung ...

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OberligaTuS Koblenz
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