Es ist der erste, soll aber nicht der letzte Sommerneuzugang bleiben: Nam-Ju Lee wechselt vom Ahrweiler BC zur TuS Koblenz, soll da vor allem mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke für neue Impulse sorgen.
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Die Spatzen pfeifen es schon seit geraumer Zeit von den Dächern, nun ist es auch offiziell: Nam-Ju Lee ist der erste externe Neuzugang der TuS Koblenz. Der Offensivakteur wechselt im Sommern vom Noch-Rheinlandligisten Ahrweiler BC zu den Schängeln und damit sicher in die Fußball-Oberliga.