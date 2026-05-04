Offensivpower vom ABC
TuS Koblenz präsentiert ersten externen Neuzugang
Sportvorstand Sam Graef (links) und der Technische Direktor Damir Grgic (rechts) freuen sich, mit Nam-Ju Lee den ersten Sommerzu
Sportvorstand Sam Graef (links) und der Technische Direktor Damir Grgic (rechts) freuen sich, mit Nam-Ju Lee den ersten Sommerzugang bei der TuS Koblenz vermelden zu können.
Mark Dieler/TuS Koblenz

Es ist der erste, soll aber nicht der letzte Sommerneuzugang bleiben: Nam-Ju Lee wechselt vom Ahrweiler BC zur TuS Koblenz, soll da vor allem mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke für neue Impulse sorgen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Spatzen pfeifen es schon seit geraumer Zeit von den Dächern, nun ist es auch offiziell: Nam-Ju Lee ist der erste externe Neuzugang der TuS Koblenz. Der Offensivakteur wechselt im Sommern vom Noch-Rheinlandligisten Ahrweiler BC zu den Schängeln und damit sicher in die Fußball-Oberliga.

Ressort und Schlagwörter

OberligaTuS Koblenz
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren