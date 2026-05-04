Offensivpower vom ABC TuS Koblenz präsentiert ersten externen Neuzugang Sina Ternis 04.05.2026, 19:11 Uhr

i Sportvorstand Sam Graef (links) und der Technische Direktor Damir Grgic (rechts) freuen sich, mit Nam-Ju Lee den ersten Sommerzugang bei der TuS Koblenz vermelden zu können. Mark Dieler/TuS Koblenz

Es ist der erste, soll aber nicht der letzte Sommerneuzugang bleiben: Nam-Ju Lee wechselt vom Ahrweiler BC zur TuS Koblenz, soll da vor allem mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke für neue Impulse sorgen.

Die Spatzen pfeifen es schon seit geraumer Zeit von den Dächern, nun ist es auch offiziell: Nam-Ju Lee ist der erste externe Neuzugang der TuS Koblenz. Der Offensivakteur wechselt im Sommern vom Noch-Rheinlandligisten Ahrweiler BC zu den Schängeln und damit sicher in die Fußball-Oberliga.







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