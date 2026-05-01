Für die TuS Koblenz geht es am Sonntag in der Liga zu Schlusslicht FV Eppelborn. Eine Aufgabe, die Coach Michael Stahl mit maximalem Fokus angehen will – und doch sind da auch immer die Gedanken an das Pokalfinale Ende Mai.
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Bei der TuS Koblenz stand im Laufe der Woche ganz vieles im Zeichen des neuen Hauptsponsors, dem Outlet Montabaur (wir berichteten), und des Kartenvorverkaufs für das Rheinlandpokal-Finale am 23. Mai in Trier gegen den SV Eintracht Trier. Zumindest bei den Verantwortlichen hinter dem Team.