Auswärtsspiel in Eppelborn TuS Koblenz: Pokalfinale wirft seine Schatten voraus Sina Ternis 01.05.2026, 08:18 Uhr

i Hinter dem Einsatz von Damir Grgic (blaues Trikot) steht am Sonntag beim Spiel in Eppelborn ein Fragezeichen. Der TuS-Innenverteidiger hat seit dem Engers-Spiel Probleme mit der Ferse. Und ins Risiko wird man bei den Koblenzern keinesfalls gehen. Wolfgang Heil

Für die TuS Koblenz geht es am Sonntag in der Liga zu Schlusslicht FV Eppelborn. Eine Aufgabe, die Coach Michael Stahl mit maximalem Fokus angehen will – und doch sind da auch immer die Gedanken an das Pokalfinale Ende Mai.

Bei der TuS Koblenz stand im Laufe der Woche ganz vieles im Zeichen des neuen Hauptsponsors, dem Outlet Montabaur (wir berichteten), und des Kartenvorverkaufs für das Rheinlandpokal-Finale am 23. Mai in Trier gegen den SV Eintracht Trier. Zumindest bei den Verantwortlichen hinter dem Team.







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