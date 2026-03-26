Ausgerechnet jetzt. Ja, so könnte die Herangehensweise von Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, vor dem Gastspiel in Dudenhofen und nach den neuerlichen personellen Hiobsbotschaften sein. Doch der schaltet lieber in den Angriffsmodus.
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Die medizinische Abteilung des Fußball-Oberligisten TuS Koblenz hatte unter der Woche alle Hände voll zu tun – und wird es sicherlich auch noch in den kommenden Tagen haben. Mit Damir Grigic (Gehirnerschütterung) und Karim Zeghli (Außenbandriss im Sprunggelenk) hatten sich gleich zwei Akteure aus der Viererkette im Heimspiel gegen den FC Hertha Wiesbach am vergangenen Wochenende verletzt, zudem war Nic Alsbach schon angeschlagen ins ...