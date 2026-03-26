Auswärtsspiel in Dudenhofen TuS Koblenz muss auf Grgic und Zeghli verzichten Sina Ternis 26.03.2026, 12:00 Uhr

i Immer voller Einsatz, dafür steht TuS-Außenverteidiger Karim Zeghli (blaues Trikot). Der hatte sich früh im Spiel gegen Wiesbach einen Außenbandriss zugezogen, dann aber durchgespielt. Am Samstag wird er seinem Team fehlen, im Pokal soll er aber wieder dabei sein. Wolfgang Heil

Ausgerechnet jetzt. Ja, so könnte die Herangehensweise von Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, vor dem Gastspiel in Dudenhofen und nach den neuerlichen personellen Hiobsbotschaften sein. Doch der schaltet lieber in den Angriffsmodus.

Die medizinische Abteilung des Fußball-Oberligisten TuS Koblenz hatte unter der Woche alle Hände voll zu tun – und wird es sicherlich auch noch in den kommenden Tagen haben. Mit Damir Grigic (Gehirnerschütterung) und Karim Zeghli (Außenbandriss im Sprunggelenk) hatten sich gleich zwei Akteure aus der Viererkette im Heimspiel gegen den FC Hertha Wiesbach am vergangenen Wochenende verletzt, zudem war Nic Alsbach schon angeschlagen ins ...







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