Unentschieden gegen Gonsenheim TuS Koblenz müht sich zum 1:1 und bleibt ungeschlagen Sina Ternis 04.04.2026, 16:32 Uhr

i Ein wenig sinnbildlich ist dieses Bild schon für die Partie zwischen der TuS Koblenz und dem SV Gonsenheim. Intensiv war's beim 1:1, schön anzusehen war es allerdings selten. Jörg Niebergall

Die TuS Koblenz bleibt im Fußballjahr 2026 ungeschlagen und hat trotzdem die große Chance verpasst, noch einmal näher an den FK Pirmasens ranzurücken. Daheim gegen den SV Gonsenheim gab’s nur ein 1:1 für die Stahl-Elf.

„Gott sei Dank“, das sagte einer der Zuschauer, als der Schiedsrichter die Oberliga-Partie zwischen der TuS Koblenz und dem SV Gonsenheim abpfiff. Damit meinte er sicherlich weniger den „Punktgewinn“ beim leistungsgerechten 1:1 (1:1), sondern vielmehr die Tatsache, dass der Unparteiische diesem Spiel, das nur wenige Höhepunkte zu bieten hatte, ein Ende bereitete und ein Einsehen mit ihm und den übrigen rund 950 Zuschauern hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen