Auf zwei Remis folgt Dreier TuS Koblenz müht sich gegen defensiven Gegner zum 1:0 Sina Ternis 14.03.2026, 16:29 Uhr

i Die Viererkette um TuS-Innenverteidiger Daniel von der Bracke (blaues Trikot) ließ defensiv wenig zu, hatte aber viele Ballkontakte, weil der Spielaufbau immer wieder über die Kette erfolgte. Wolfgang Heil

Auch im vierten Oberliga-Pflichtspiel bleibt die TuS Koblenz ungeschlagen: Nachdem es zuletzt zwei Unentschieden nach Gang gab, gewann die Elf von Coach Michael Stahl gegen Aufsteiger Gau-Odernheim durch ein spätes Tor mit 1:0.

Nachdem die TuS Koblenz zuletzt in zwei Auswärtsspielen sieben Tore geschossen, aber eben auch sieben Treffer kassiert hatte, war sie dieses Mal – übrigens im ersten Heimspiel des Jahres – deutlich minimalistischer, aber eben auch erfolgreich unterwegs: Gegen den TSV Gau-Odernheim gab es einen durchaus glücklichen 1:0-Sieg, der dadurch getrübt wurde, dass Igor Blagojevic nach Abpfiff noch die Gelb-Rote Karte sah und damit im nächsten ...







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