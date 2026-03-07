Remis in Auersmacher TuS Koblenz macht in Unterzahl aus einem 2:4 ein 4:4 Sina Ternis 07.03.2026, 19:52 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Die TuS Koblenz bleibt im Fußballjahr 2026 ungeschlagen, kam allerdings zum zweiten Mal im Saarland nicht über ein Unentschieden hinaus. Auf das 3:3 in Diefflen, folgte nun ein 4:4 in Auersmacher – wieder stimmte die Moral bei der TuS.

Es gibt viele Geschichten, die es verdient haben, erzählt zu werden, blickt man auf die Oberliga-Partie zwischen dem SV Auersmacher und der TuS Koblenz zurück. Die erste und wichtigste ist sicherlich die, dass die TuS trotz einer Unterzahl aus einem zwischenzeitlichen 2:4 noch ein 4:4 gemacht hat – und nicht nur aufgrund dieses Umstands am Ende einen glücklichen Zähler aus dem Saarland mitnimmt.







