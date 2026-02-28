3:3 nach 0:2 und 1:3 TuS Koblenz kommt in Diefflen zweimal zurück Sina Ternis 28.02.2026, 19:38 Uhr

i Nach 67 Minuten erzielte Diefflens Chris-Peter Haase das 3:1 für die Gastgeber, hatte dabei eine Menge Platz. Es war sinnbildlich für so viele Situationen in der TuS-Defensive, die oft einen Schritt zu spät war. Am Ende sprang für die Koblenzer aber noch ein 3:3 raus. Heinz-Joerg Wurzbacher

Auf das starke 2:1 gegen den FK Pirmasens folgte für die TuS Koblenz „nur“ ein 3:3 beim abstiegsgefährdeten FV Diefflen. Auch, weil die Schängel mit der Spielweise der Saarländer überhaupt nicht klarkamen.

Michael Stahl ist niemand, der an Zufälle glaubt. Und so war es aus seiner Sicht auch kein Zufall, dass sein Stürmer Denys Vyrych praktisch mit dem Schlusspfiff am gegnerischen Keeper scheiterte. Es wäre das 4:3 für die TuS Koblenz bei ihrem Gastspiel beim FV Diefflen und es wäre vor allem des Guten zu viel gewesen.







Artikel teilen

Artikel teilen